Depuis septembre dernier, un couple français qui résidait au Mexique a disparu. Il s'agit d'un homme de 57 ans dont la femme est âgée de 50 ans. Deux mois environs après que les deux n'ont plus donné de signe de vie, la justice mexicaine a mis la main sur deux personnes pour homicide. D'après les informations, le couple disposait des hôtels dont il assurait la gestion. Il s'agit de deux hôtels dédiés aux activités touristiques. ‹‹ Le couple marié en mai à Valladolid, était installé dans cette ville de l'état du Yucatan, où il gère, depuis plusieurs années, deux hôtels et des chambres destinés aux touristes. La femme se trouve dans le pays depuis plus de deux ans, quand l'homme y vit lui depuis quinze ans ››, révèle ''Le Figaro''.

Avant que la disparition du couple français ne soit avérée, leurs familles avaient reçu des messages venant de leur téléphone, dont les informations était en véritable contradiction avec leurs habitudes. Ceci a déjà mis en doute leurs proches chez qui des inquiétudes se sont installées. Leurs bourreaux auraient envoyé ces messages pour faire croire aux proches des disparus que ces derniers se sont éloignés de leur cadre de vie habituel. ‹‹ Par message, avant le 12 septembre, l'homme aurait indiqué chercher un terrain dans le Chiapas, tandis que son épouse parlait d'un centre spirituel. Cela nous a paru bizarre, ça n'est pas leur genre», avait expliqué Nawel Madjour, sœur de la disparue, à la presse française.