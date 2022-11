Le président français Emmanuel Macron a félicité Benyamin Netanyahou pour la victoire de son parti Likoud aux élections législatives qui se sont tenues en Israël le 2 novembre. "Je viens d’appeler Benyamin Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections. Nous partageons la même volonté de renforcer les liens déjà si forts entre Israël et la France", a écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Benyamin Netanyahou et ses alliés des forces de droite remportent 64 mandats sur les 120 de la Knesset (Parlement), ce qui leur donne la possibilité de former une coalition gouvernementale.