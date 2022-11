C'est une affaire complètement folle qui se déroule en France plus précisément dans la commune de Brest. Un couple d'ukrainiens sont dans le viseur de la justice française. L'homme 35 ans et la femme 53 ans sont accusés d'«agression sexuelle incestueuse». Ils ont été interpellés par les forces de l'ordre puis placé en garde à vue informent plusieurs médias français qui rapportent l'information. Aux dernières nouvelles, le couple a été placé en détention provisoire après avoir été déféré au parquet.

Terrible histoire qui se déroule en France. Un couple d'ukrainiens selon les recoupements d'informations à infliger un traitement inimaginable à sa progéniture. L'homme et la femme tous de nationalité ukrainienne ont été mis en examen pour « captation d’image pornographique de mineur » et « agression sexuelle incestueuse ». Concrètement, il est reproché au couple « des faits de captation en vue de sa diffusion d’image à caractère pornographique de mineur, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique » mais également des faits « d’agression sexuelle incestueuse » et de « non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur».

C'est sur un enfant de sept ans également de nationalité ukrainienne et présente comme le fils du couple que le préjudicie aurait été commis rapportent les médias qui relayent l'information depuis quelques heures et qui cite les autorités judiciaires françaises. A en croire Camille Miansoni, le procureur de la République, le parquet a commencé à enquêter après l'alerte donné par un hôpital « consécutif à la découverte de photographies à caractère pédopornographique représentant le mineur, par le personnel soignant sur un téléphone».