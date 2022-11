La guerre en Ukraine met les stocks d'armes occidentaux sous pression, a fait savoir mardi le quotidien français Le Monde. Pour permettre aux Ukrainiens de résister "les Occidentaux ont ouvert en grand leurs arsenaux, en premier lieu les États-Unis, qui assurent les deux tiers de l'aide militaire", indique le journal en évoquant plus de 1 million d'obus, des dizaines de milliers de missiles antichars et missiles antiaériens aussi bien que des drones livrés à l'Ukraine. "Résultat: les réserves occidentales s'amenuisent et des matériels seraient à un niveau critique, y compris outre-Atlantique", précise le Monde.

Selon des chercheurs relayés par le journal "certains stocks américains atteignent les niveaux minimaux nécessaires aux plans de guerre et à l'entraînement". Il indique que Washington a dû s'adresser à Séoul pour acheter 100.000 obus de 155mm pour les livrer par la suite à l'Ukraine. Or selon les analystes, Séoul serait réticent à cette idée car la Corée du Sud ne souhaite pas livrer d'armement aux pays impliqués dans un conflit militaire.(Tass)