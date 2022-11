En août 2019 en Pennsylvanie, David Sumney âgé de 33 ans, a assassiné sa mère dans une baignoire après l’avoir torturée. Incarcéré au moment des faits, il vient de signer un accord de plaidoyer sur des accusations de meurtre au troisième degré. Cet arrangement réduit sa peine à seulement 20 ans et il pourrait retrouver sa liberté d’ici 17 ans. En désaccord avec ce plaidoyer, sa famille souhaite plutôt une peine à vie puisque selon elle, il s’agit d’une décision très flexible et injuste.

Le Dailymail rapporte que l’homme en question avant d’ôter la vie à sa mère, avait déjà torturé de plein gré sa petite amie dans un hôtel d’Atlantic City. La victime a ensuite porté plainte et un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Mais il a réussi à échapper à cette première arrestation puisque la police n’a pas su insérer les données du document dans ses fichiers repères sur la criminalité. En cavale, l’homme s’est enfui à Denver mais cette fois-ci, la chance n’a pas tourné en sa faveur et il a été arrêté pour agression sur un chauffeur. Mais malheureusement, son mandat est encore passé inaperçu et il a été libéré. Libre de ses mouvements, l’homme va assassiner sa mère, Margaret Sumney 67 ans, une semaine après dans son domicile à South Lafayette en Pennsylvannie.

Un arrangement controversé

Après le meurtre, le présumé coupable a ensuite pris des photos et des vidéos avec le cadavre de sa mère qu’il a exhibé. Au moment du procès qui a eu lieu après la signature de l’accord de plaidoyer par David Sumney, la famille a manifesté son désaccord en réclamant une peine qui équivaut à des accusations de meurtre au premier degré pour l’assassinat brutal de la victime.