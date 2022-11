La population mondiale devient de plus en plus importante. Selon les estimations des Nations Unies, le nombre d’habitants dans le monde a franchi la barre des 8 milliards à partir de ce mardi 15 novembre 2022. Pour l’institution internationale, il s’agit d’une « croissance sans précédent ». Elle a ajouté que cela est la résultante de « une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d’hygiène personnelle et de médecine ». Les Nations Unies ont par ailleurs rappelé que la croissance démographique influe fortement sur les pays développés que sur les pays pauvres.

« Notre impact sur la planète est déterminé bien plus par nos comportements »

« Les pays où la consommation de ressources matérielles et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées sont généralement ceux où le revenu par habitant est le plus élevé et non ceux où la population augmente rapidement » a indiqué l'ONU. Ces propos ont été appuyés dans une interview accordée à un média français par Jennifer Sciubba, chercheuse en résidence au cercle de réflexion Wilson Center. « Notre impact sur la planète est déterminé bien plus par nos comportements que par notre nombre » a-t-elle indiqué.

Notons que le chiffre avancé par l’ONU intervient plusieurs mois après qu’elle ait dénoncé un scandale concernant les profits record des entreprises pétrolières. Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général des Nations Unies, avait critiqué les sociétés pétrolières et gazières. Selon lui, ces dernières ont saisi l’occasion de la crise ukrainienne pour réaliser sur «le dos des plus pauvres » des profits record. « La vérité est que nous voyons ces profits excessifs, scandaleux des industries pétrolières et gazières à un moment où nous perdons tous de l’argent » avait-il déclaré.