Le gouvernement s’est réuni le mercredi 02 novembre 2022 en conseil des ministres sous la présidence du Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil des ministres. Il s’agit entre autres de la création d’un comité d’appui au développement de l’industrie cinématographique au Bénin. Le but visé par l’Etat béninois en annonçant la création de ce comité d’appui, c’est d'œuvrer à la promotion du cinéma car l’objectif est de favoriser sa contribution à la croissance économique.

Selon le gouvernement, le comité d’appui au développement de l’industrie cinématographique vient en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts, en vue du rayonnement de l’image de notre pays au plan international. C’est pourquoi, il s’avère inévitable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C’est ce qui justice, selon le compte rendu du conseil des ministres, la création du présent comité qu’animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine. La mission que le gouvernement veut assigner à ce comité d’appui est de proposer, analyser, accompagner et/ou apprécier les projets et actions devant permettre l’émergence d’une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l’épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles.