Les émeutes en Iran ont récemment fait des victimes dans le rang des forces de sécurité du pays. Selon les informations du média officiel Irna, deux gardiens de la révolution ont été tués dans deux localités de la République Islamique, hier mardi 15 novembre 2022. L’agence officielle qui se base sur les informations d’une source militaire a fait savoir qu’un membre des forces de sécurité Reza Azarbar qui « défendait la sécurité » a été tué à Kamyaran, une région du Kurdistan dans l’ouest du pays. Dans la ville de Boukan, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental un colonel du nom de Reza Almassi a été tué « par balles tirées par un émeutier ».

Un étudiant visé par un cocktail molotov

Le média a continué en faisant savoir qu’une troisième personne, un paramilitaire et membre de la milice Bassidj liée aux gardiens de la révolution a été tué, dans la localité de Chiraz, au cours d’émeutes dans la soirée d’hier mardi. « Durant les émeutes, un étudiant d'un séminaire religieux des Bassidji à Chiraz a été visé par un cocktail mololov lancé par des émeutiers et conduit à l'hôpital » a ajouté Irna. Notons que les manifestations dans la République islamique d’Iran font la une des journaux depuis plusieurs semaines et ont débuté depuis le décès de la Kurde iranienne Masha Amini âgée de 22 ans. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir présumément enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.

Pour rappel, le président français Emmanuel Macron avait réagi à ces émeutes, il y a quelques jours. Sur le plateau d’une émission de France Inter, le lundi 14 novembre 2022, le locataire de l’Elysée a rendu hommage au peuple iranien, tout en estimant que celui-ci a un courage « très impressionnant ». Sur TF1, il a déclaré : « Je leur dis la reconnaissance, la considération et le soutien de la France. Ce qui est impressionnant, c’est que ce sont des femmes et des jeunes hommes qui se soulèvent et qui n’ont jamais vécu autre chose que ce régime », tout en ajoutant que ces manifestants se « battent pour des valeurs qui sont au cœur même de notre république, d’un combat français, d’un universalisme que nous portons ».