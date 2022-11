Les autorités iraniennes ont arrêté la nièce du guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, Farideh Moradkhani, après son appel aux gouvernements étrangers à rompre les liens avec Téhéran, a rapporté la chaîne de télévision CNN, citant son frère Mahmoud Moradkhani. Ce dernier a écrit sur Twitter que sa sœur avait été arrêtée au parquet iranien. Selon CNN, avant son arrestation, il a publié une vidéo dans laquelle Farideh Moradkhani a appelé à la population de différents pays à demander à leurs gouvernements de rompre les liens avec l'Iran en raison des manifestations qui ont frappé le pays.

"Gens libres, soyez avec nous et dites à vos gouvernements de cesser de soutenir ce régime sanguinaire", a-t-elle déclaré. Farideh et Mahmoud Moradkhani sont les enfants du religieux et opposant Ali Tehrani, qui était marié à la sœur du haut dirigeant iranien Khamenei. Selon CNN, M. Tehrani est mort en octobre. La chaîne de télévision a rappelé que les autorités de la République islamique avaient déjà arrêté Farideh Moradkhani.

Des troubles secouent l’Iran depuis les funérailles de Mahsa Amini, 22 ans. Selon la version officielle, cette jeune fille kurde a été arrêtée par la brigade des mœurs parce qu'elle portait un foulard de manière inappropriée. Lors de l'interrogatoire, elle aurait eu une crise cardiaque dont elle est morte. Sur les réseaux sociaux, cependant, l'information selon laquelle la jeune fille aurait été battue par la police a circulé. (Tass)