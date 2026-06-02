Ukraine : la Russie dévoile sa condition pour arrêter la guerre en 24h

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a conditionné l’arrêt immédiat des hostilités en Ukraine au retrait des forces armées ukrainiennes des territoires revendiqués par Moscou. Cette déclaration, formulée ce mardi 2 juin 2026 lors d’un point presse, intervient quelques heures après une vague de frappes aériennes massives sur plusieurs villes ukrainiennes, accentuant les tensions géopolitiques entre la Russie, l’Ukraine et les puissances occidentales.

Une exigence territoriale pour stopper les combats

Le pouvoir russe affirme que le calendrier de la fin du conflit dépend exclusivement des décisions prises par les autorités à Kiev. Évoquant les déclarations ukrainiennes concernant une issue d’ici la fin de l’année, Dmitri Peskov a soutenu que les opérations militaires pourraient cesser immédiatement si le président ukrainien transmettait de nouvelles directives à ses troupes.

« Quant à Zelensky et à la fin de la guerre d’ici la fin de l’année, la guerre pourrait être terminée d’ici la fin de la journée, comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises », a déclaré le porte-parole du Kremlin, commentant les déclarations de Kiev. « Pour y parvenir, Zelensky doit ordonner à ses forces armées de se retirer du territoire russe », a ajouté Peskov.

L’impact des récentes frappes et la crise de Starobelsk

Cette sortie médiatique survient au lendemain d’un raid aérien d’envergure. Dans la nuit du 1er au 2 juin, l’armée russe a tiré plus de 70 missiles et plusieurs centaines de drones sur le territoire ukrainien. Les bombardements ont détruit un bâtiment résidentiel à Dnipro et touché des infrastructures énergétiques à Kiev, privant d’électricité 140 000 foyers de la capitale et causant la mort de quatorze civils à travers le pays. Le président Volodymyr Zelensky a réagi en demandant aux États-Unis la livraison urgente de systèmes de défense antiaérienne Patriot pour contrer les vecteurs balistiques russes.

En parallèle, Moscou justifie la poursuite de son offensive par le refus de Kiev d’entamer des négociations selon les termes russes et par les attaques ukrainiennes menées dans les zones frontalières et occupées. Le Kremlin met notamment en avant la destruction récente d’un établissement d’enseignement à Starobelsk, dans la région occupée de Louhansk, qu’il qualifie d’acte terroriste visant des civils, tandis que l’état-major ukrainien soutient que le site abritait un centre de commandement militaire.

Le maintien des canaux diplomatiques avec Washington

Malgré le blocage apparent des négociations directes entre les deux belligérants, Moscou indique que les liaisons avec les principaux soutiens de l’Ukraine ne sont pas totalement rompues. Les autorités russes précisent que l’interruption du processus de paix n’équivaut pas à un isolement diplomatique complet.

La présidence russe affirme conserver des canaux d’échange avec les États-Unis pour évoquer la sécurité globale et l’avenir du conflit. Cette ouverture maintenue vers Washington coïncide avec les débats au Congrès américain concernant les enveloppes budgétaires allouées à l’aide militaire étrangère pour le second semestre de l’année 2026.