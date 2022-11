Jay-Z et Jeff Bezos souhaitent entrer dans le milieu du sport. Les deux hommes d'affaires sont en discussion pour acheter ensemble une équipe de la Ligue nationale de football américain. La révélation a été faite sur la chaîne américaine CNN par deux sources proches des deux milliardaires. Ils envisagent acquérir l'équipe de Dan Snyder et sa femme, Tanya. Mais ces derniers n'ont laissé aucun commentaire pour l'instant.

Jay-Z et Jeff Bezos pourraient bientôt être copropriétaires d'une entreprise sportive. Le propriétaire de Roc Nation et celui d'Amazon pensent fortement à l'acquisition conjointe d'un club de baseball, le sport le plus populaire des États-Unis. Selon des sources proches de ces deux hommes d'affaires, ils envisagent acheter l'équipe de Dan Snyder et sa femme, Tanya. Mais aucune discussion avec les deux parties n'a fuité. Les propriétaires actuels du club désiré n'ont pas souhaité faire de commentaires "Nous ne commentons pas qui a ou n'a pas exprimé son intérêt ", a laissé entendre l'un de leur porte-parole.

La presse avait annoncé ce mercredi que le couple Snyders a déclaré qu'il envisageaient de vendre l'équipe. Selon des sources, il aurait embauché Bank of America Securities "pour envisager des transactions potentielles". Mais les Snyders sont restés flous sur les potentiels acquéreurs qui les ont approché. De son côté, la Ligue se refuse de donner son commentaire sur le sujet lorsqu'elle a été contactée par CNN. Jay-Z ne sera pas à son premier club. Il avait été auparavant copropriétaire des Brooklyn Nets. Il intervient également dans le milieu du football américain avec sa société, Roc Nation Sports qui représente plusieurs athlètes de la NFL. Amazon a aussi conclu en 2022 un partenariat de streaming lucratif avec la NFL.