Le propriétaire d'Amazon Jeff Bezos est accusé par son ancienne femme de ménage de discrimination raciale. Mercedes Wedaa a porté plainte contre le milliardaire pour l'avoir traitée différemment comparé aux autres employés blancs. La dame a raconté ses déboires avec son ex-employeur pendant ses années de collaboration. Ces accusations sont logiquement rejetées par Bezos et son conseil qui nient en bloc les allégations de la plaignante. Le témoignage de la plaignante est émouvant.

Elle raconte que Jeff Bezos lui interdisait d'entrer dans sa maison à l'exception de vouloir accomplir une tâche spécifique pour laquelle elle était invitée. Selon son récit, elle devait passer par la buanderie pour aller aux toilettes. Mercedes Wedaa a travaillé au nettoyage du manoir de Bezos à Seattle pendant trois ans. D'origine hispanique, elle et les employés originaire d'Amérique latine n'avaient pas reçu le même traitement que les autres travailleurs blancs selon sa déclaration. Elle a voulu obtenir réparation en portant plainte contre le milliardaire devant le tribunal de l'État de Seattle. Dans sa déposition, elle a également déclaré que le chef de famille avait une collaboration désobligeante avec elle. Elle qualifie son comportement d'" agressif et abusif" alors que ce dernier se montrait "respectueux et poli" envers les jardiniers blancs.

La défense a réfuté les accusations de Mercedes Wedaa. L’avocat de Bezos avance que la déclaration selon laquelle Wedaa avait été victime de discrimination en raison de sa race était "absurde". Mais la plaignante va plus loin en révélant qu’elle travaillait pendant 10 à 14 heures sans aucune pause lorsque Bezos et sa famille étaient présents. Au cours du procès, il a été reconnu que Wedaa et les autres employés mangeaient régulièrement dans la buanderie car il n'y avait pas de salle de repos ou d'aire de repos.