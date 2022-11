Le président américain Joe Biden n’a pas l’intention de changer son cap politique pendant les deux ans qui lui restent au poste du chef de l’État. De plus, intervenant à une conférence de presse à la Maison-Blanche, Joe Biden a exprimé la volonté de briguer son deuxième mandat en 2024. Cependant, la décision définitive à cet égard sera prise au début de l’année prochaine, après qu’il ait consulté son épouse, a nuancé le dirigeant selon Tass.

« Mon intention est de me représenter » a confirmé le président américain. Pour rappel, le président américain Joe Biden est le plus vieux président élu. Il fêtera ses 80 ans dans quelques jours. Son état de santé fait l’objet de grands débats au sein de la communauté républicaine mais aussi de son propre camp démocrate. Ses gaffes et ses déboires font la une de la presse depuis le début de son mandat. Son probable prochain mandat, Joe Biden l’affirme ne dépendra pas de la candidature de son rival républicain, Donald Trump.