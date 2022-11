Pour plusieurs observateurs du football mondial, la décennie prochaine est promise à Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ils trouvent que ces deux talents vont écraser la concurrence comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à une époque pas si lointaine. Kylian Mbappé, le prodige français enchaîne les buts avec le Paris Saint Germain, tout comme Haaland à Manchester City. Ces vedettes de la nouvelle génération brillent donc et les aficionados du foot, n'hésitent déjà plus à les comparer en se basant sur leurs statistiques personnelles. Sur un autre plan, Kylian Mbappé avait une valeur marchande supérieure à celle d'Erling Haaland.

Il vaut 170 millions d'euros

Il était même considéré comme le joueur le plus cher au monde. Mais la donne a changé. En effet, selon le site de référence Transfermarkt, le norvégien a délogé le champion du monde en titre. Haaland vaut désormais quelque 170 millions d'euros, alors que la valeur marchande de Mbappé est estimée à 160 millions d'euros. 10 millions de moins donc que le "Cyborg"' de la planète foot. Cette saison, le norvégien est une machine à buts. Il a déjà planté 23 buts en 17 matchs seulement. Ses performances entrent donc en ligne de compte pour cette valorisation, de même que sa situation contractuelle très probablement. Haaland est lié à Manchester City, jusqu'en 2027, alors que le natif de Bondy n'a prolongé avec le PSG que jusqu'en 2024 avec une année en option. En plus, il n'a pas autant marqué cette saison que "Cyborg"'.

La jeunesse a pris le pouvoir

Il faut cependant dire que la valeur marchande de Kylian Mbappé n'a pas connu une baisse, c'est plutôt celle de l'attaquant de Manchester City qui s'est envolée. Au début de la saison, elle était de 150 millions d'euros. Avec tout ce qu'il accomplit en Angleterre actuellement, son prix a donc augmenté sur le marché. Il " a augmenté de façon spectaculaire depuis, au vu de ses débuts impressionnants avec son nouveau club" a indiqué Transfertmarkt. Derrière Haaland et Mbappé on retrouve le brésilien Vinicius Jr dont la valeur marchande est de 120 millions d'euros. Le quatrième du classement est Phil Foden (110 millions d'euros),