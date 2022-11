L'ancien président américain Donald Trump a encensé le rappeur Kanye West ce mardi 01 novembre lors d'une intervention sur un podcast. Il l'a remercié pour le bien qu'il a dit sur sa personne et en a profité pour faire son éloge. Cependant Donald Trump n'a pas condamné les propos antisémites de Kanye tenus à l'endroit des juifs. Et pourtant, Donald Trump a des parents proches qui sont des juifs. Il s'agit de sa fille et son gendre. Donald Trump a préféré apporter son soutien au rappeur qui est son partisan.

Donald Trump et Kanye West parfument la bonne amitié. Le rappeur est le premier à donner ses bonnes impressions sur le politicien. Donald Trump lui a rendu la pareille ce mardi lors d'un entretien de podcast. L'ex-président des États-Unis d'Amérique s'est ému pour toutes ces bonnes choses qu'il a dites à son sujet sur Tucker Carlson. Face à l'animateur de podcast Chris Stigall, il a affirmé que Kanye West était une bonne personne et un homme intelligent. Il a confié qu'il vit ses déboires actuels parce qu'il s'est aligné avec lui. Il conclut que c'est la raison pour laquelle il reçoit une « bonne secousse ».

Mais Donald Trump n'a pas condamné fermement les propos antisémites haineux de Kanye West. Il s'est contenté juste de commenter en les qualifiant de grossiers sans aller plus loin. Il défend d'ailleurs le rappeur en se demandant s'il n'est pas victime de toutes ces condamnations parce qu'il est un partisan de Trump. "Il a fait des déclarations, des déclarations grossières, sur les juifs. Vous les avez entendus et vous les connaissez bien, et ils disent que c'était la raison. Alors vous demandez, eh bien, cela aurait-il été la même chose s'il n'avait pas dit toutes ces bonnes choses à propos de Trump ? Vous sais, tu ne sais tout simplement pas." Le milliardaire américain a pourtant son gendre qui est juif et l'opinion se trouve étonner par son abstention