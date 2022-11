Depuis quelques mois, la Corée du Nord est l'un des sujets qui préoccupe les Etats-Unis. Depuis plusieurs mois, le pays a multiplié les essais de tirs de missiles qui sont vus par son voisin la Corée du Sud comme une menace. A plusieurs reprises, la Corée du Sud qui compte sur le soutien de Washington a condamné les tirs et a organisé des exercices conjoint avec son allié américain. Il y a quelques jours, à l'occasion d'un sommet, le numéro un américain Joe Biden a appelé son homologue chinois Xi Jinping à intervenir sur ce dossier pour que le calme revienne.

Le président chinois Xi Jinping tente un rapprochement avec le leader nord coréen. C'est ce qu'annonce plusieurs médias internationaux ce samedi citant l'agence d'État nord-coréenne KCNA. C'est à travers une lettre que le président chinois Xi Jinping a fait une proposition à Kim Jong-Un. D'entrée le président chinois fait noter que le monde change d'une "façon sans précédent". «Le monde, l'époque et l'histoire sont en train de changer d'une façon sans précédent», a écrit l'homme fort de l'empire du milieu.

Xi Jinping écrivait ces mots en répondant à une note du leader nord coréen qui le félicitait après qu'il ait été reconduit à la tête du parti communiste chinois. Et le président chinois de faire une proposition à Kim Jong-Un face au changement auquel on assiste. «Face à cette nouvelle situation, je suis prêt, avec vous, à contribuer positivement (...) à accélérer la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du reste du monde», a poursuivi le président chinois Xi Jinping selon le rapport de plusieurs médias ce samedi.