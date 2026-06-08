Bepc 2026 au Bénin : 130 253 candidats défient les épreuves dès ce lundi 8 juin

Plus de 130 000 élèves béninois passeront dès ce lundi le Brevet d’études du premier cycle (Bepc), session juin 2026. Un examen organisé sur l’ensemble du territoire national dans 224 centres, dans un contexte marqué par une quasi-parité filles-garçons et une attention particulière portée aux candidats en situation de handicap.

Exactement 130 253 candidats sont attendus dans les 224 centres de composition retenus pour cette session, selon les chiffres officiels du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

La répartition des effectifs révèle un équilibre remarquable entre les sexes : 65 936 garçons face à 64 317 filles, soit un écart de moins de 1 300 candidats. Un signal fort de la progression de la scolarisation des filles au Bénin. Par ailleurs, 61 personnes en situation de handicap figurent parmi les candidats, témoignant des avancées concrètes vers une éducation plus inclusive.

Un dispositif sécurisé et bien encadré

À la veille des épreuves, le ministre Clément Kouchadé a tenu à rassurer l’ensemble des acteurs du système éducatif. Il a affirmé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement de l’examen dans un climat de sécurité et de tranquillité. Il a également appelé les candidats à faire preuve de confiance, de discipline et de détermination pour mettre en valeur les acquis de leur année scolaire.

Le chef de l’État aux côtés des candidats

Le président de la République a, lui aussi, adressé un message d’encouragement à l’ensemble des candidats aux examens de l’année scolaire et académique 2025-2026. « Abordez chaque épreuve avec confiance, sérénité et détermination. Croyez en votre travail, croyez en vos capacités », a-t-il déclaré. Il a salué au passage l’engagement des enseignants et les sacrifices consentis par les parents. « L’avenir appartient à celles et ceux qui osent croire en leurs rêves et travailler pour les réaliser », a-t-il conclu.