Kemi Seba : Sa demande d’extradition vers le Bénin examinée le 14 juillet

Le tribunal de Pretoria a reporté ce lundi 8 juin 2026 au mercredi 18 juin sa décision concernant une éventuelle mise en liberté sous caution de l’activiste panafricaniste franco-béninois Kemi Seba, actuellement détenu en Afrique du Sud. Une audience distincte a été programmée le mardi 14 juillet pour examiner la demande d’extradition déposée par le Bénin.

Lors de l’audience du vendredi 22 mai 2026, le tribunal avait été informé que la requête d’arrestation provisoire déposée par le Bénin auprès des autorités sud-africaines avait été validée. Kemi Seba, 44 ans, faisait initialement face à des accusations de violation de la loi sur l’immigration pour dépassement de la durée de validité de son visa — affaire dont l’examen s’est poursuivi le 8 juin. À ces charges initiales s’ajoutent désormais des poursuites pour blanchiment d’argent et apologie de crime avec incitation à la haine et à la violence.

Caution le 18 juin, extradition le 14 juillet

Le report de ce lundi prolonge l’incertitude pour l’activiste et ses soutiens, qui attendaient de savoir s’il pourrait être placé en liberté conditionnelle dans l’attente de la suite de la procédure. La décision sur la caution est désormais attendue le 18 juin 2026.

La demande d’extradition vers le Bénin sera quant à elle examinée séparément lors de l’audience du 14 juillet 2026. Cette procédure, encadrée par les conventions bilatérales et le droit international en matière d’extradition, permettra au tribunal sud-africain de statuer sur le transfert éventuel de Kemi Seba vers le Bénin pour y répondre des charges retenues contre lui par les autorités béninoises.