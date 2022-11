Fin Août, la Chine avait annoncé son projet de finaliser la fabrication de sa plus grande éolienne offshore au monde. Et elle vient d’atteindre son objectif puisque le gros appareil a vraiment vu le jour dans la province chinoise de Fujian. A en croire la China Three Georges Corporation, ce dispositif de conversion d’énergie est d’une haute technologie devenant ainsi la nouvelle référence du secteur. Attendu depuis plusieurs mois, c’est ce 23 novembre que la chine a annoncé la mise à disposition de l’un de ses plus gros appareils générateur d’énergie jamais fabriqué au monde.

D’après l'agence officielle Xinhua, la gigantesque éolienne offshore sortie de la chaîne de production est d’une capacité unique jamais égalée. D’une puissance de 16 mégawatts, elle est dotée d’un moyeu de 146 mètres, l’équivalent d’un immeuble de 50 étages. Pour ses autres caractéristiques, son fabricant informe que le diamètre de sa turbine est de 252 mètres, la plus grande dimension au monde. Quant à son poids, il est le plus léger par mégawatt.

De l'énergie à moindre coût

Comme avantage, l’éolienne qualifiée de plus puissante au monde est conçue pour fournir l’énergie à 20.000 foyers en même temps. Un prototype sera mis en service en 2023 et dès 2024, l’énergie sera commercialisée aux consommateurs qui en font la demande. Les spécialistes révèlent également que l’engin énergétique offre d’importants atouts économique et environnemental. En effet, si la plus grande éolienne favorise la réduction du coût de l’énergie par mégawattheure, elle élimine aussi considérablement l’émission de C02.