Le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays se prépare à la guerre. Il le justifie par le fait que la sécurité de la Chine serait menacée. Cette déclaration met les États occidentaux sur leur garde. Ils craignent la perspective d'une invasion de la Taiwan. La Chine renforce l'entraînement militaire selon son dirigeant.

La Chine se prépare pour une nouvelle guerre. Le président chinois Xi Jinping a annoncé se préparer à cette éventualité car déclare-t-il "la sécurité de la nation est de plus en plus instable et incertaine". La chaîne de télévision publique chinoise CCTV rapporte les propos du dirigeant qui a décidé de renforcer l'entraînement des militaires de manière globale. Cette déclaration est un indice d'un envahissement imminent de la Taïwan par la Chine qui revendique le territoire comme le sien selon les experts du groupe de défense des droits de l'homme. Ils rappellent que la Chine a menacé d'annexer Taiwan par la force si nécessaire.

Le mois dernier, Xi Jinping a appelé à un développement militaire plus rapide, "à l'autonomie et à la force" dans la technologie et à la défense des intérêts de la Chine à l'étranger. L'annonce du président chinois selon laquelle la Chine se concentrera sur la préparation d'une guerre fera craindre que la nation n'envahisse l'île autonome de Taiwan, que Pékin revendique comme la sienne.

La Chine qui possède la deuxième armée du monde est dans un bras de fer avec les États-Unis qui soutiennent l'autodétermination de Taiwan. Les experts appellent les occidentaux à considérer les commentaires de Xi Jinping qui sont selon eux sont "extrêmement préoccupants". Ils leur recommandent d'utiliser les moyens nécessaires pour dissuader le dirigeant chinois d'envahir Taïwan.