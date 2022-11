Il y a quelques heures, la marine chinoise a arraché de "force" un objet tombé du ciel à la marine Philippine. D'après le vice-amiral Alberto Carlos, l'objet a été retrouvé dans les eaux philippines au large de l'île Thitu. La marine de l'Archipel a récupéré ce bout de bidule qui serait probablement un débris de fusée, la fusée Longue Marche-5b. Les chinois qui avaient des vues sur l'objet ont pénétré dans ces eaux sous le contrôle des Philippines pour s'emparer par la force de celui-ci. C'est du moins ce que rapporte la BBC.

"Il n'était pas question de vie ou de mort"

En effet, selon Alberto Carlos, un bateau de l'empire du milieu a coupé deux fois de suite la trajectoire du bateau philippin dans l'optique de retarder sa progression. il a ensuite coupé le filin qui remorquait le bout de bidule. C'est ainsi que l'objet a été subtilisé. Les Philippines n'ont pas essayé de le récupérer par la force. Selon les explications d'un porte-parole de la marine philippine, "il n'était pas question de vie ou de mort". Donc, Manille n'a opposé aucune résistance et a laissé le bout de bidule au bateau chinois. Inutile de rappeler que la Mer de Chine méridionale est une pomme de discorde entre Pékin et Manille. Les Philippines revendiquent une zone qui serait riche en ressources naturelles. L'incident s'est déroulé alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris était en déplacement à Manille. Les Etats Unis par le biais de Mme Harris ont critiqué le comportement hégémonique de la Chine dans ces eaux.

Sans nommer Pékin

«Les communautés comme celle-ci voient les conséquences quand des navires étrangers pénètrent les eaux philippines et vident illégalement le stock de poissons, quand ils harcèlent et intimident des pêcheurs locaux, quand ils polluent l'océan et détruisent l'écosystème», a déclaré Kamala Harris hier mardi sans nommer l'empire du milieu. Le lundi, la vice-présidente américaine avait déjà indiqué que son pays soutiendrait les Philippines en cas d'attaques chinoises. "Une attaque armée contre les forces armées des Philippines, un navire ou un avion, entraînerait l'invocation de la défense mutuelle par les Etats-Unis...Nous sommes à vos côtés pour faire respecter les normes internationales concernant la mer de Chine méridionale" a déclaré Mme Harris,