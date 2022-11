La crise russo-ukrainienne est entrée dans une nouvelle phase depuis que l'armée russe s'est retirée de la ville stratégique de Kherson. Pour de nombreux experts, Moscou ne va pas laisser passer cet affront. Ce mardi 15 novembre, l'armée russe a mené d'intenses frappes sur la ville de Kiev, une véritable "pluie de missiles", 100 pour être précis, s'est abattue sur la capitale ukrainienne.

Selon des sources sur place, ces frappes de missiles ont principalement visé des installations énergétiques, plongeant ainsi une grande partie de Kiev dans le noir. Un mort est également à déplorer au niveau d'un immeuble qui a été frappé de plein fouet par un missile. Sur son compte Telegram, Kyrylo Tymochenko, le chef adjoint de la présidence ukrainienne, a livré ce message : "Les terroristes russes ont mené une nouvelle attaque planifiée contre des infrastructures énergétiques. La situation est critique". Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, a abondé dans le même sens que Tymochenko en affirmant que plus de la moitié des habitants de Kiev n'ont plus accès à l'électricité.

Pour pallier cette situation, le maire de Kiev a indiqué que des mécanismes d'urgence seront mis en place pour rétablir le réseau électrique. C'est dans l'après-midi que les systèmes d'alarme ont retenti dans toute l'Ukraine et peu après, des explosions ont eu lieu à Kiev, Lviv, et Kharkiv. "Environ cent missiles ont été tirés (…) depuis la mer Caspienne, la région (russe) de Rostov", et aussi depuis la mer Noire" livrera Iouri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Il est fort probable d'assister à une escalade qui va conditionner la suite du conflit.