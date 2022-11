La délégation allemande à la COP27 pourrait être subir des actes d’espionnage de la part de l’Egypte. Selon les informations du média britannique Reuters, la police fédérale allemande a prévenu la délégation de son pays présente à la conférence sur le climat, que ses membres pourraient faire l’objet d’espionnage de la part des agents de sécurité égyptiens. L’information a été révélée par trois personnes ayant connaissance du dossier. L’avertissement a été fait dans une correspondance envoyée le samedi 12 novembre 2022. Dans le courriel, l’office fédéral de police criminelle a mis l’accent sur la « surveillance ouverte et secrète par la photographie et la vidéo ».

Des « actions provocatrices »

L’une des sources a par ailleurs souligné que le risque de surveillance a été provoqué par les propos du chancelier allemand Olaf Scholz concernant le bilan de l’Egypte sur la question des droits de l’homme. Toujours selon cette source, la police allemande a notamment indiqué dans l’avertissement que plusieurs personnes proches de l’Etat égyptien peuvent essayer de perturber les évènements organisés par les Allemands avec des « actions provocatrices ». Pour rappel, Luise Amtsberg, représentante du gouvernement allemand pour les droits de l’homme avait critiqué l’Egypte sur cette question. « La situation des droits de l'homme en Égypte n'est pas à la hauteur » de la « responsabilité particulière ».

« Ce n'est que par un échange ouvert d'idées et d'approches que nous parviendrons à maîtriser la crise climatique » avait-elle indiqué dans un communiqué, tout en demandant la libération du journaliste et activiste Alaa Abdel Fattah et de son avocat Mohammed El Baqer. « l'Égypte assume une responsabilité particulière et un rôle de leader en organisant cette conférence», Berlin estime que cela « signifie aussi et surtout assumer la responsabilité de la protection des droits de l'homme » a-t-elle déclaré tout en ajoutant : « Or, la situation des droits de l'homme en Égypte n'est pas à la hauteur ».