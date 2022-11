Le mardi 14 Novembre 2022, des dirigeants du monde se retrouvent en Indonésie pour le sommet du G20. Ce rendez-vous des dirigeants du monde se tient dans un contexte particulier. Depuis plus de huit mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Le numéro un russe n'est d'ailleurs pas à ce rendez-vous et s'est fait représenter par un de ses ministres. Sergueï Lavrov, le ministre des affaires étrangères, puisque c'est de lui qu'il s'agit est celui qui représente Vladimir Poutine à ce sommet. Depuis quelques heures, une rumeur sur son hospitalisation circule sur la toile. Ce lundi, la Russie a apporté un démenti formel.

La Russie dément. Ce lundi 14 Novembre 2022, la Russie par la voix de la porte-parole de la diplomatie a démenti la rumeur de l'hospitalisation du chef de la diplomatie russe qui a foulé le sol indonésien hier dimanche. Sur la messagerie Telegram, Maria Zakharova a publié une vidéo de l'officiel russe en short dans laquelle il demande aux journaliste occidentaux « d’écrire plus souvent la vérité » et rejette les rumeurs. Maria Zakharova a dénoncé une fake news. « C’est du fake du plus haut niveau », a regretté sur Telegram, Maria Zakharova.