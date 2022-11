Dans le cadre de la vente de sa marque de mode éponyme, le créateur Tom Ford a signé un accord de 2,7 milliards d'euros avec le groupe Estée Lauder. C'est ainsi que ce designer de mode âgé de 61 ans a fait son entrée dans le club mondial des milliardaires. Ce partenariat entre Tom Ford et la grande entreprise des produits cosmétiques et des soins de la peau Estée Lauder sera finalisé dès le premier semestre de 2023.Tom Ford a crée sa marque Tom Ford il y a 17 ans. Il s'agit d'une entreprise spécialisée en vêtements et accessoires de luxe. En effet, Estée Lauder Companies avait déjà noué un partenariat avec Tom Ford depuis plus d'une décennie et demi. Lequel partenariat avait consisté en 2006 au lancement de la marque Tom Ford Beauty.

‹‹ Le designer, qui possédait près de 64% de son entreprise, recevra environ 1,1 milliard de dollars en espèces de la vente après déduction des impôts estimés. Le portefeuille existant de Ford comprend également au moins deux maisons, une à Los Angeles et une à New York, d’une valeur collective de 65 millions de dollars ››, révèlent Forbes. A l'issue de la conclusion de cet accord, Tom Ford va demeurer le « visionnaire créatif » de la marque jusqu’à la fin de 2023.Tom Ford, Ermenegildo Zegna et Marcolin, pourront prolonger leurs accords de licence existants.

‹‹ Zegna, la maison de mode italienne de luxe, étendra son accord actuel pour inclure une licence à long terme pour toute la mode masculine et féminine, ainsi que les accessoires et les sous-vêtements. Marcolin continuera à fabriquer des lunettes de soleil et des montures optiques sous la marque Ford ››. Tom Ford a fait ses premiers pas dans la mode avec Gucci où il a travaillé entre 1994 et 2004. Il a créé sa propre marque en avril 2005 après avoir quitté Gucci.