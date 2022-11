Le Maroc a renforcé sa politique de défense depuis le refroidissement de ses relations avec son voisin l'Algérie. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est une histoire de, je t'aime moi non plus. Au cours de ces dernières décennies, Rabat et Alger se sont regardés en chien de faïence, toute chose qui a contribué à braquer les relations entre les deux pays. Il y a bien eu des tentatives de rapprochement, mais elles n'ont jamais abouti.

Aujourd'hui, la tension a atteint un tel niveau que les dirigeants des deux pays se préparent à toutes éventualités. Le média Tactical Report a annoncé que le Maroc mène des négociations avec la Chine dans le but d'acquérir de nouveaux types d'armements. En outre, les forces armées marocaines discutent avec la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) pour l'obtention de missiles et de bombes planantes de nouvelle génération.

Selon des sources concordantes, ces armements ont une portée de plusieurs kilomètres et elle peuvent causer des dégâts majeurs. Le royaume chérifien se ravitaille régulièrement auprès de son partenaire chinois. En novembre 2021, le Maroc avait fait l'acquisition du FD-2000B, le système de défense anti-aérienne de la Chine. Il s'agissait de la livraison du premier lot de cet équipement miliaire commandé en 2017 par les autorités du royaume.

Ce système de défense anti-aérienne fut installé au niveau de la base militaire de Sidi Yahya El Gharb. En plus des missiles, le Maroc négocie également auprès de la Chine l'achat de drones Wing Loong 1 et Wing Loong 2. Cette course aux armements ne va pas plaire à l'éternel rival algérien et il est fort à parier qu'Alger va activer très prochainement son réseau pour renouveler son stock en armes.