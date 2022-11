Le Mali, le Burkina Faso et le Niger mènent un combat sans merci contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières. Les groupes armés terroristes se sont fortement implantés dans cette zone et mènent régulièrement des attaques sanglantes dans les pays ci-dessous cités. Tout récemment, le haut commandement de l'armée du Niger a annoncé avoir neutralisé 15 éléments djihadistes près de la frontière avec le Mali. Le communiqué de l'état-major nigérien indique que l'opération fut menée en collaboration avec des militaires français. Les soldats sur le terrain ont effectué différents raids avec un appui aérien conséquent qui a permis détruire des bases terroristes. 15 engins motorisés ont été détruits et une douzaine de kalachnikovs récupérée.

Cette opération militaire a eu lieu à Anzourou dans la zone de Tillabéri et fut nommée "Almahaou". Il ressort que les soldats de l'opération française Barkhane ont contribué à son succès. La zone d'Anzourou est régulièrement visitée par les groupes armés terroristes qui commettent d'horribles exactions envers les populations civiles. Ces deux dernières années, plus d'une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans des villages situés aux alentours d'Anzourou. Pour endiguer l'avancée des djihadistes dans cette zone du Niger, les premières autorités ont pris des mesures drastiques.

L'état d'urgence y est imposé depuis 2017 et la circulation à moto est interdite de jour comme de nuit. Les marchés et les stations service sont également fermés pour couper les sources de ravitaillement des terroristes. Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et le Groupe Etat islamique (EI) deux des organisations terroristes les plus dangereuses au monde sont très actives dans la zone de Tillabéri. Les forces armées nigériennes acculées dans tous les sens font de leur mieux pour freiner l'avancée de l'hydre terroriste. Une mutualisation des forces entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger permettrait d'engranger des résultats plus significatifs dans la lutte contre le terrorisme.