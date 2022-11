Au cours des trois prochaines décennies, la population du Nigéria devrait passer de 216 millions à 375 millions. Ces statistiques devraient faire de ce pays de l’Afrique de l’Ouest le quatrième le plus peuplé du monde après l’Inde, la Chine et les États-Unis selon AP relayé par L'actualité. Pour l'heure, il est dans le classement, le 6e pays le plus peuplé du monde. Ces chiffres qui viennent de l’Organisation des Nations Unies indiquent également qu’il s’agit d’une « croissance sans précédent ». Cette augmentation de la population serait liée selon l’Onu aux différents progrès enregistrés dans le monde.

C’est le résultat selon l’instance internationale d’une « une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d’hygiène personnelle et de médecine ». Selon les prévisions qui ont été faites, la population mondiale atteindra 8,5 milliards d’habitants en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards en 2100. Le Nigéria, continuera au cours des prochaines décennies d’être compté parmi les pays les plus peuplés de ce monde. En plus de ce pays d’Afrique de l’Ouest, l’Égypte, le Pakistan, les Philippines et l’Inde seront en tête de la liste des pays les plus peuplés.

L'Inde pourrait dépasser la Chine

L’Inde pour sa part pourrait dépasser la Chine en terme de population au cours des prochaines décennies. « Plus de la moitié de l'augmentation prévue de la population mondiale jusqu'en 2050 sera concentrée dans huit pays : la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la République-Unie de Tanzanie. Les pays d'Afrique subsaharienne devraient contribuer à plus de la moitié de l'augmentation prévue jusqu'en 2050 », a précisé le rapport de l’Onu.