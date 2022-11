Le brésilien Alex Pereira a battu le Nigérian Israël Adesanya et remporté le titre de champion des poids moyens de l’UFC (jusqu'à 83,9 kg) à l’UFC 281 au Madison Square Garden à New York City. Le combat s'est terminé sur la victoire du Brésilien par KO au cinquième round. Adesanya a défendu pour la sixième fois sa ceinture qu'il détient depuis octobre 2019. En MMA, il a remporté 23 victoires et deux défaites. Alex Pereira, 35 ans, totalise en MMA sept victoires et une défaite. (Tass)