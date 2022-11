Au cours des 27 prochaines années, le QatarEnergy fournira du gaz naturel liquéfié (GNL) à l’entreprise chinoise Sinopec. L’information a en effet été rendue publique par l’agence de presse britannique Reuters qui a rapporté des propos du chef de QatarEnergy, Saad al-Kaabi peu avant la signature du contrat. « Aujourd'hui est une étape importante pour le premier accord de vente et d'achat pour le projet North Field East, il s'agit de 4 millions de tonnes pour 27 ans pour Sinopec de Chine », a déclaré celui qui est à la tête de l’entreprise de ce pays du Golfe. Il s’agit en réalité du « plus long » accord de fourniture de gaz au monde que le Qatar signe avec la Chine.

« Cela signifie que des accords à long terme sont là et importants pour le vendeur et l'acheteur », a-t-il poursuivi. « Nous sommes très heureux de cet accord avec Sinopec car nous avons eu une relation à long terme dans le passé et cela porte notre relation vers de nouveaux sommets car nous avons un SPA qui durera jusque dans les années 2050 », a ajouté Saad al-Kaabi. Rappelons que depuis quelques mois, le Qatar noue des partenariats dans le cadre de l’exploitation du North Field East.

126 millions de tonnes par an

Il s’agit de la la première et la plus grande phase du plan d'expansion en deux phases de North Field, qui comprend six trains de GNL qui augmenteront la capacité de liquéfaction du Qatar à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027 contre 77 millions. Notons tout de même que le QatarEnergy ne cédera que 5% de cette participation à certains acheteurs. Tout ceci intervient dans un contexte où les tensions dans le monde amènent certaines puissances à nouer des partenariats avec d’autres. Il y a quelques mois, l’Arabie Saoudite avait choisi de tourner dos aux États-Unis malgré la visite effectuée par le patron de la Maison-Blanche au sein de monarchie du golfe.