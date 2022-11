Le Bloc Républicain a procédé à l'investiture de ses candidats pour les législatives de 2023 samedi dernier à Cotonou. L'He Barthélémy Kassa, membre du bureau politique de la formation a au cours de cet évènement évoqué la fraude en période électorale. Pour lui, " la fraude fait-partie des élections" ; c'est pour cela qu'il y a des dispositions de la loi pour la combattre. Au Bénin, parmi les moyens légaux pour combattre la fraude, il y a la désignation des "mandataires, les représentants des candidats et des partis (dans les bureaux de vote)". "C'est dissuasif" estime le parlementaire.

"On doit craindre leur présence"

Cependant, il souhaite que ces mandataires et représentants soient des personnes capables de faire le travail. "N'allez pas choisir des gens parce que vous voulez leur donner du boulot ou parce que ce sont des camarades. Choisissez des gens dont on a peur (dès qu'on les voit dans les bureaux de vote). On doit avoir peur d'eux. on doit craindre leur présence (si on a l'intention ) de faire les bourrages d'urnes" a suggéré Barthélémy Kassa. L'homme est persuadé qu'en procédant ainsi, la "victoire (du Bloc Républicain) sera garantie".

Il invite par ailleurs le parti à de la rigueur dans la sélection des huissiers qui seront déployés dans les bureaux de vote pour constater d'éventuelles fraudes. Le Bloc Républicain comme tous les autres partis en compétition, veut gagner ce scrutin de janvier 2023 et devenir la première force politique au parlement. Actuellement, c'est L'Union Progressiste, le Renouveau qui est dans ce fauteuil. La bataille sera rude entre ces deux formations politiques de la mouvance présidentielle. L'opposition représentée par le MPL, la FCBE et Les Démocrates, va aussi jouer son va-tout.