(La CENA et la Cour constitutionnelle interpellées) Alors que la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) s’affaire pour l’organisation matérielle des élections, les partis politiques sont eux, préoccupés par la bataille de terrain. Sans attendre le lancement de la campagne et même la validation des listes, plusieurs parmi eux ont lancé une campagne électorale précoce. La plupart des candidats positionnés sur les listes sont déjà au front et mènent une campagne électorale précoce en violation de la loi.

Les 109 sièges en jeu pour les législatives de janvier 2023 ne donnent plus de répit aux hommes politiques. Beaucoup parmi eux n’ont pas attendu que la Cena publie les listes et octroie les récépissés définitifs aux partis avant de lancer la campagne. Alors qu’on y est, plusieurs multiplient réunions à domicile, visite de militants et responsables dans leurs circonscriptions électorales, réunions fréquentes, tournées et petits meetings de zone, œuvres caritatives à outrance. En un mot, ils sont presque tous en campagne de façon déguisée. Dans presque tous nos villages et quartiers de villes, ces différents formes de mobilisation politique sont vues et connues de tous. La situation est criarde avec les partis de la majorité présidentielle dont certains leaders ne se cachent plus avec l’usage des moyens roulants de l’Etat. L’autre preuve de la confirmation de cette campagne lancée ce sont les propos tenus sur le terrain et dont certains militants et sympathisants se font l’écho en dehors de ces meetings «privés ». Certains leaders des partis de l’opPOSITION s’adonnent à cette campagne précoce mais leur nombre est encore marginal par rapport au gros lot qui vient des deux grands partis de la mouvance.

Silence coupable des institutions

La campagne électorale précoce est interdite et même punie