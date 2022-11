Après le filtrage normatif et juridique de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), sept partis politiques sont appelés à compétir pour les prochaines élections législatives. Mais tous ne se valent pas. De la majorité présidentielle comme de l’opposition, ils auront sûrement des fortunes différentes pour ces élections. D’un côté, les quatre partis de la majorité présidentielle. D’un autre, trois partis de l’opposition avec chacun leurs atouts. Les premiers passent avec un léger avantage qui est la « faveur institutionnelle ». L’UPR, le BR, MOELE-Bénin et l’UDBN soutiennent tous les actions du gouvernement et partent légèrement favorisés face aux autres.

La liste électorale est confectionnée par l’Agence National de l’Identification Personnelle (ANIP), une structure administrative sous tutelle du gouvernement. La CENA chargée de l’organisation matérielle du scrutin est composée à 100% des hommes politiques proches du pouvoir dont certains n’hésitent même pas à participer à des réunions politiques de leur parti. La Cour constitutionnelle qui est le juge constitutionnel est elle-même contrôlée totalement par le pouvoir qui a réussi à aligner sept conseillers sur sept. Avec cette donne, on peut oser dire que les partis de la majorité présidentielle sont mieux lotis dans ce scrutin. Un autre avantage c’est le nerf de la guerre. Sur ces quatre partis, deux que sont l’UPR et BR bénéficient du financement public des partis. Ces subventions leurs permettent de prendre en main la gestion des partis politiques au quotidien. En dehors de ces deux, il y a MOELE Bénin et l’UDBN dont les responsables sont des cadres de l’Etat et peuvent, eux aussi, bénéficier des ressources de leurs dirigeants.

Au regard des dernières élections législatives et des chiffres qui en sont issus, deux partis politiques peuvent se targuer d’avoir fait de bonnes prestations. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et du Bloc Républicain(BR) qui ont aussi, le mérite d’être les deux partis les plus enracinés actuellement puisqu’ils sont le réceptacle de tous les cadres de l’administration publique qui occupent les postes de responsabilité au Bénin. Cela fait de ces partis, de véritables machines électorales. Mais les nombreux atouts ne doivent pas faire perdre de vue les faiblesses de ces deux partis et par ricochet celles des quatre de la majorité présidentielle.

En effet, l’appartenance à la mouvance est parfois un lourd fardeau pour les partis pouvoirs lorsque le bilan du gouvernement est fortement critiqué. Sur les questions des libertés, des droits de l’homme, du pluralisme et autres, le gouvernement a fait beaucoup de mécontents. Le pouvoir actuel a donné l’impression d’être un gouvernement qui se... Lire la suite dans le journal PDF