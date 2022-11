On attendait au plus une demi-douzaine mais finalement c’est huit partis qui se sont présentés à la Commission Electorale Nationale Autonome pour déposer leurs dossiers. Contrairement à 2019 où c’est seulement deux partis de la majorité présidentielle qui se sont présentés, on aura quatre partis de la mouvance. Et sauf cataclysme à la Commission Electorale Nationale Autonome(CENA), on aura quelques partis de l’opposition à cette élection.

Sauf cataclysme à la CENA, les élections législatives du 08 janvier prochain seront inclusives et permettront une confrontation entre partis soutenant les actions du chef de l’Etat et ceux qui s’opposent à sa politique. En effet, parmi les 8 partis qui ont déposé hier leurs dossiers à la CENA et qui ont eu les récépissés provisoires, il y en a 4 qui sont de l’opposition. Il s’agit des Démocrates, des FCBE, des NFN et du MPL. Lesdits partis peuvent être classés dans deux catégories.

Les FCBE et le MPL sont de l’opposition modérée tandis que les Démocrates et les NFN sont classés dans l’opposition radicale ou dure. Ces quatre partis n’ont pas la même audience et n’ont pas connu la même fortune au cours du processus de mobilisation des pièces de candidatures. Sur cette liste, ...Lire la suite dans le journal PDF