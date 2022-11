Longtemps attendue des Béninois, des militants et sympathisants, la liste des 218 candidats du parti Les Démocrates a été dévoilée le lundi 21 novembre 2022 au siège départemental dudit parti à Porto-Novo dans le département de l’Ouémé. Claude Djankaki, ancien administrateur des Finances à la retraite, pressenti pour être sûrement tête de liste du parti Les Démocrates dans la 6ème circonscription électorale, n’est plus positionné sur la liste remaniée. Réagissant sur sa page Facebook, l’ancien administrateur des Finances à la retraite a rappelé aux Béninois qu’ils ont tous appris qu’il est « candidat sur la liste des Démocrates dans la 6e circonscription électorale comprenant Abomey-Calavi - Zè - So-Ava ».

Mais selon Claude Djankaki, la liste du 2 Novembre n’a pu prospérer pour des raisons que tout le monde sait. Il a expliqué que c’est à l’issue de l’arbitrage de la Cour Constitutionnelle que son nom et les noms de bien d’autres camarades ne figurent plus sur la nouvelle liste ayant reçu l’assentiment de cette Institution. Tout en se résignant, il a laissé entendre que «si c’est le prix à payer dans l’intérêt du Parti les Démocrates, pour une élection inclusive, qui suis-je ? ». C’est pour cela qu'il reste « donc solidaire de la nouvelle liste » et il s’engage « sans réserve pour faire gagner le Parti ». « Ensemble sauvons la démocratie le 8 janvier 2023 » a-t-il lâché. Claude Djankaki n’a pas manqué de déclarer également que « jamais, aucune élection n’a autant stressé les Béninoises et les Béninois ».