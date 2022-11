Berceau du football, ce sport qui rassemble des milliards de personnes d'origines, de cultures et d'âges variés à travers le monde, l'Europe organise les meilleurs championnats, à quelques exceptions près. Pour preuve, les joueurs considérés comme les plus grands de la planète jouent sur le vieux continent.

La Ligue 1 française

La Ligue 1 est le championnat de football qui représente l'élite française. N'occupant que la cinquième place au classement de l'UEFA selon les coefficients des pays, elle a significativement gagné en visibilité grâce à l'acquisition du PSG FC par QSI. Ce qui a permis l'arrivée de plusieurs stars mondiales comme Neymar, Mbappé ou encore Messi. Longtemps étiquetée comme un championnat physique uniquement, la Ligue 1 fait pourtant éclore chaque année plusieurs jeunes talents. Le club vainqueur de ce championnat obtient un ticket pour la Ligue des champions.

La Série A italienne

Considéré pendant des décennies comme la référence mondiale, le championnat de football italien a perdu de sa superbe ces dernières années. Désormais relégué à la quatrième place du classement de l'UEFA, il compte néanmoins quelques clubs mythiques comme la Juventus, l'AC Milan, l'Inter Milan et le Napoli. Les trois premiers cités possèdent un palmarès impressionnant sur la scène européenne, en particulier le club lombard. Pour autant, la Série A est devenue moins attractive malgré quelques joueurs célèbres comme Ibrahimovic ou Lukaku.

La Bundesliga allemande

L'Allemagne fait aujourd'hui partie des trois grands championnats européens. La Bundesliga présente la particularité de ne compter que dix-huit équipes au lieu de vingt. Toutefois, elle sera imitée par la Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024. Ces deux dernières décennies, le championnat allemand a été disputé principalement entre le Bayern de Munich, avec néanmoins une domination bavaroise. Depuis, le RB Leipzig s'est joint à la course au titre. Pour autant, le FC Hollywood semble encore rester maître de son sujet.

La Liga espagnole

L'Espagne possède l'un des deux championnats européens les plus compétitifs. Pendant une décennie, La Liga a vu s'affronter CR7 et Messi, les deux meilleurs joueurs de la planète football. Par ailleurs, le championnat espagnol organise le match le plus suivi au monde, le classico opposant le Real Madrid au FC Barcelone. Ces deux formations figurent parmi les plus titrées de la péninsule ibérique et en Europe. Ces dernières saisons, le niveau s'est resserré avec des équipes comme l'Atletico de Madrid, le FC Seville, Villareal, etc.

La Premier League anglaise

En Europe, la Premier League anglaise est considérée par beaucoup pour le meilleur championnat de football. Cela semble être acquis même si les clubs espagnols dominent outrageusement les deux plus grandes compétitions européennes : la Ligue des champions et la Ligue Europa. Plus physique et plus intense, la Premier League offre de véritables spectacles aux passionnés de ballon rond. La présence de coaches et de joueurs de premier plan y contribue. Sa puissance financière est aussi incomparable avec des droits TV plus élevés.