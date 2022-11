L'ancien parisien Blaise Matuidi s'est prononcé sur les échecs répétés du PSG en Ligue des Champions. Il pense en connaître les raisons qu'il a partagées dans un entretien accordé à beIN Sports. Le milieu de terrain français évoque un problème d'engagement et de cohésion du groupe. Il donne son avis alors que le PSG affronte de nouveau le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Blaise Matuidi reconnait à sa juste valeur le talent individuel des joueurs qui composent le PSG. Mais il pense qu'il en faut un peu plus pour remporter grande une compétition d'envergure comme la Ligue des Champions. «En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagner. Mais en tant que joueur professionnel, on se dit qu’il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action. Il manque cette faim supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée. Le talent, ils l’ont. Mais ça ne suffit pas pour gagner une grande compétition. On a besoin d’un groupe uni, capable de se battre les uns pour les autres, d’aller au combat chaque jour pour son coéquipier. C’est ça qui manque », a-t-il précisé.

Le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des qataris en 2011 est à la recherche de son premier sacre en C1. Mais le club de la capitale française tombe à chaque fois à mi-chemin. En 2020, il atteint pour la première fois la finale de la coupe aux grandes oreilles face au Bayern Munich. Blaise Matuidi a joué pour le PSG durant de nombreuses années avant de quitter le club en 2017. Depuis son départ, il reste un supporter du club francilien et n'hésite pas à donner son avis sur l'actualité qui le concerne.