La guerre en Ukraine continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, en Février dernier, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Depuis, le nombre de victimes dans les camps ne fait que grimper ce qui amènent plusieurs voix à appeler à une résolution de la crise par la voix diplomatique. La république islamique d'Iran s'est retrouvé citée dans ce dossier après des révélations sur l'utilisation de drones en Ukraine. Après avoir nié pendant plusieurs semaines un deal avec la Russie, L'Iran a reconnu il y a quelques jours avoir livré des drones à la Russie mais avant la guerre. Ce samedi, Londres a accusé l'Iran de "répandre le sang".

Ce samedi, Londres a porté une grave accusation contre l'Iran. C'est le chef de la diplomatie britannique James Cleverly qui s'est exprimé ce samedi et a indexé la république islamique d'Iran. "Alors que leur peuple manifeste contre des décennies d'oppression, les dirigeants iraniens répandent le sang et la destruction dans toute la région, et jusqu'à Kiev", a affirmé James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères. L'officiel britannique a également assuré que Londres et ses alliés vont travailler ensemble pour "contrer la menace iranienne".

"La Grande-Bretagne est déterminée à travailler aux côtés de ses amis pour contrer la menace iranienne", a assuré le responsable. L'officiel britannique qui s'exprimait pendant une conférence annuelle sur la sécurité à Bahreïn est allé plus loin en déclarant que l'Iran constituent une menace pour la sous région avec ses armes. "Les armes iraniennes menacent l'ensemble de la région. Aujourd'hui, le programme nucléaire iranien est plus avancé que jamais, et le régime vend à la Russie des drones armés qui tuent des civils en Ukraine", a affirmé James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères