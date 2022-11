Il y a 43 ans, le 04 novembre 1979, un groupe d’étudiants "islamiques" envahissait l’ambassade des Etats-Unis en Iran. Ils retiennent en otage pendant plus d’un an une cinquantaine d’agents de cette représentation diplomatique. Ces étudiants réclamaient l’extradition de l’ex-chah, alors soigné dans le pays de Joe Biden. La prise d’otage a duré 444 jours. Les Etats-Unis, suite à cet évènement d’ampleur ont rompu leurs relations diplomatiques avec l’Iran, tout en imposant un embargo sur le pays. Aujourd’hui, l’Iran célébrait donc, le 43ème anniversaire de cette prise d’otage. Alors qu’il s’exprimait ce vendredi devant plusieurs milliers de personnes hostiles aux Etats-Unis, dans la capitale Téhéran, le président Ebrahim Raïssi a évoqué les propos de l’actuel président américain.

"Ne vous inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran"

En effet, Joe Biden a déclaré hier ,jeudi que les Etats-Unis allait libérer l’Iran. « Ne vous inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran. (Les Iraniens) vont se libérer eux-mêmes très bientôt » avait déclaré le chef de la Maison Blanche lors d’un déplacement en Californie. Le numéro 1 américain faisait allusion aux manifestations qui secouent le pays de l’Ayatollah Khameni depuis quelques deux mois, suite au décès d’une kurde iranienne qui selon la police des mœurs, n’avait pas porté la tenue vestimentaire imposée aux femmes dans le pays, surtout en public. Pour le président iranien, « l’ennemi », c’est-à-dire, les Etats-Unis, veut « cibler », l’ « unité », la « sécurité », la « paix » et la « détermination » du peuple iranien.

" L’Iran s’est libéré il y a 43 ans "

« Nos hommes et nos femmes sont déterminés, nous ne vous permettrons jamais de réaliser vos désirs sataniques» a-t-il lancé à l’endroit des Etats-Unis et son président. Pour lui, son pays n’a pas besoin d’être libéré par les USA, il est libre depuis 43 ans. « Les Etats-Unis disent qu’ils veulent libérer l’Iran, mais je dois vous dire que l’Iran s’est libéré il y a 43 ans et ne se soumettra plus à vous » a déclaré Ebrahim Raissi. Il a notamment loué une société iranienne diversifiée, avec des communautés baloutches, arabes, turkmènes et Kurdes. Rappelons que ce sont des partisans de la Révolution islamique iranienne qui étaient à l’origine de la prise d’otages de 1979.

En Iran, les Etats-Unis n’ont pas bonne presse. Tout comme Israël et la Grande Bretagne. La preuve, les milliers de personnes rassemblées dans la capitale iranienne ce vendredi brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Mort à l’Amérique, mort à Israël, mort à la Grande Bretagne ». « L’Iran est fort » , « Nous obéissons au Guide suprême » pouvait-on lire sur d’autres.