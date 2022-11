Publiée lundi après une cérémonie de présentation des candidats à Porto-Novo, la liste de candidature des Démocrates pour les législatives de 2023 a suscité une petite déception pour beaucoup de potentiels candidats et des militants. Selon plusieurs confidences, cette dernière reconnue par la Cena aurait été influencée par des forces exogènes qui ont contraint les responsables du parti à y soustraire des noms et les substituer par d’autres. Frappée du sceau de confidentialité depuis le 02 novembre, date à laquelle la Cena a mis fin aux dépôts de candidature, la liste des candidats du parti Les Démocrates a été finalement publiée lundi 21 novembre dernier.

L’engouement suscité par sa publication tardive a vite laissé place à une vague de déception et de regret enregistré à l’interne. Les premiers sont les candidats eux-mêmes. Au cours de la cérémonie consacrée à sa publication et tenue à Porto Novo, Guy Dossou Mitokpè n’a pas hésité à exprimer ses regrets tout en mettant l’accent sur sa solidarité au parti. Idem pour Nadine Okounmassou, elle aussi absente de la liste. Claude Djankaki, un des militants du parti ayant participé activement à l’activisme mené contre le gel des quitus fiscaux par l’administration fiscale, s’est fendu une fois encore d’un texte sur les réseaux sociaux dans lequel il évoque son non positionnement sans trop accuser quelqu’un. Nourou Dine Sacca Saley a également réagi sur la question affirmant subtilement que « son nom n’a pas été retiré d’une quelconque liste, parce que n’ayant jamais figuré sur une autre liste que celle de la commission de candidature jusqu’à la date du 02 novembre 2022, avant le dépôt à la Cena, et qui m’avait honorablement désigné pour conduire les soldats LD dans la 16è circonscription ». Ces différentes déclarations renforcent les rumeurs sur les retouches que la liste aurait subi.

Seulement voilà, ni la première liste supposée être celle qui émane de la commission de candidature, ni celles intermédiaires n’ont jamais été publiées afin qu’on puisse évaluer l’ampleur des amendements qui ont été apportés. A ce niveau, plusieurs questions taraudent les esprits. Comment et pourquoi les personnes suscitées et bien d’autres ont été remplacées ? Aucun responsable du parti n’a voulu répondre à cette question. A l’analyse, on se rend bien compte que ceux qui se plaignent d’avoir été remplacés sont des icônes du parti. Vieux routiers de notre microcosme politique, intellectuels à la réflexion bien élaborée et très suivi sur les médias sociaux, jeunes leaders politiques émergents et activistes aux convictions guère ébranlées par la prison…tous ont pion sur rue. C’étaient eux les vitrines du parti ces derniers mois et personne ne pouvait s’attendre à une liste sans eux. La déception, c’est qu’ils ont été remplacés par d’autres qui n’ont pas forcément la même audience. On y rencontre désormais des candidats presque inconnus.

Ménagère, étudiants, enseignants et cadres de l’administration en position professionnelle de dépendance poussée avec le pouvoir…. ils ont tous en commun d’êtres des personnages qui n’exercent pas une grande attraction sur les masses et certains, nous a-t-on confié, ont été candidats lors des dernières élections communales de 2020 sur d’autres listes sans avoir pu se faire élire. L’histoire ressemble bien à celle d’un entraineur de football qui va dans un tournoi au et qui met ses joueurs titulaires de côté pour les faire remplacer par les remplaçants de première et deuxième niveau. On peut bien s’interroger sur ses motivations. Veut-il l’échec de son équipe ? Que cache ce changement soudain?

Mains invisibles

Le parti Les Démocrates a-t-il succombé à des sirènes d’outre-parti ? Selon des indiscrétions, plusieurs tractations auraient eu lieu entre les responsables du parti et une personnalité influente. Lire la suite dans le journal PDF