Il n'est pas rare de rencontrer des personnes avec des lunettes ordinaires à tout va. Cette habitude anodine peut parfois avoir des conséquences sur la vision. De plus en plus, de nombreuses personnes portent des lunettes. Pour aller au bureau, en salle de sport, dans les espaces publics et autres, beaucoup adoptent les lunettes de soleil ou neutres. Il faut le dire, il s'agit généralement des verres ordinaires c'est-à-dire non optiques. Les raisons de ce choix sont diverses. Reine et Jeannette sont deux jeunes dames rencontrées à la plage de Fidjrossè, lunettes aux yeux.

Reine aime les lunettes et en met presque partout « juste comme ça », sans raison apparente. « Je suis fan des lunettes et ça me va généralement bien», a- t-elle déclaré. Pour Jeannette par contre, «les verres donnent un plus au style. Quand tu mets un jean ou un jogging avec un grand haut, c'est bien de mettre un chapeau et de grosses lunettes. C'est un bonus qui donne plus d'assurance», a-t-elle expliqué. Mais, cette dernière n'en met pas tout le temps. Ce n'est pas seulement les femmes qui aiment ce style. Les hommes également en mettent. Richard Ologou est l'un d'entre eux. Pour le jeune athlète, «on n’a pas besoin d'avoir des problèmes d'yeux pour mettre les lunettes. C'est un choix et moi j'en mets pour le buzz. J'ai plusieurs lunettes que je porte selon mon humeur et ma tenue», a-t-il avoué. Nombreux sont ceux qui pour aucune raison médicale particulières, mettent des lunettes. Cet acte n'est pas proscrit par la médecine. L'ophtalmologue Arnaud Okri explique que porter les lunettes non ordinaires peut rimer avec le plaisir. « On peut mettre des lunettes pour le plaisir mais, il faut les entretenir tout simplement. Même si l'idéal est de consulter un ophtalmologue pour savoir ce qui est adapté à ses yeux, opter pour les verres ordinaires est aussi un choix. Mais, il faut savoir bien le faire», a dit le spécialiste des yeux.

Sécurité et prévention

Certaines personnes ont plutôt des raisons moins banales. Si pour les uns, mettre les lunettes est synonyme de buzz et d'élégance, pour d'autres, il est question de sécurité et de prévention. Rodrigue Adandé met les verres seulement pour parcourir de longues distances. Ainsi, il préserve ses yeux de la poussière et de... Lire la suite dans le journal PDF