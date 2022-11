16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre: c'est une campagne mondiale qui démarre tous les 25 novembre, date célébrant la journée mondiale pour l'élimination des violences faites à l'égard des filles et des femmes. Elle prendra fin lors de la journée des droits humains le 10 décembre prochain. Cette campagne initiée depuis 1991 par les Nations-Unies, vise la mobilisation d'un grand nombre de personnes pour l'élimination des violences à l'endroit de la gent féminine.

À l'occasion des 16 jours d'activisme, plusieurs activités seront organisées à savoir des caravanes, des séances de plaidoyers, des pétitions en ligne, des mécanismes de sensibilisation auprès des acteurs locaux et autres. Les organisations de la Société civile se mobilisent massivement pour avancer dans la lutte contre les inégalités genres et les violences faites à l'endroit des filles et des femmes. Cette année, le ministère des affaires sociales et de la microfinance rejoint le mouvement et prévoit pour ce vendredi, le lancement officiel de cette campagne mondiale au Bénin. l'UNFPA et quelques partenaires organisent le Carnaval de Fati, une activité pour éduquer sur la santé sexuelle et reproductive et faire une avancée sur les violences basées sur le genre.