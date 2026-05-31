Mbappé, trois cœurs et le silence : sa réaction au doublé européen du PSG

Le joueur du Real Madrid Kylian Mbappé a réagi dimanche 31 mai 2026 au deuxième titre consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, acquis la veille face à Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3). Sa réponse publique se résume à trois emojis cœurs, postés en commentaire de la publication Instagram de son ancien coéquipier Achraf Hakimi.

Un message minimaliste sur fond de contraste sportif

Hakimi, titulaire lors de la finale disputée à Munich malgré une longue indisponibilité, avait célébré la victoire avec le message « Back 2 Back = 3 », annonçant l’ambition d’un triplé la saison prochaine. C’est cette publication que Mbappé a choisie pour seul point de contact public avec l’événement. Aucune story, aucune déclaration, trois cœurs adressés à celui qui reste l’un de ses proches.

Le choix du silence est d’autant plus remarqué que Mbappé avait déclaré en 2023 : « Si j’avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais allé très loin. » Cette phrase, prononcée au moment de ses tensions avec la direction parisienne, avait marqué le début de la rupture avec une partie des supporters du PSG.

Deux ans sans trophée majeur au Real Madrid

Depuis son départ libre en juin 2024, l’attaquant international français n’a remporté aucun titre majeur avec le club madrilène. Le Real Madrid, champion d’Europe lors de sa dernière saison sans Mbappé, a été éliminé avant les demi-finales de la Ligue des Champions lors des deux exercices suivants. Le PSG, lui, a soulevé deux fois consécutives la coupe aux grandes oreilles sous la conduite de Luis Enrique, s’appuyant notamment sur les arrivées de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

La presse espagnole, au lendemain de la finale, a relevé l’écart de trajectoire entre les deux clubs. Le journal Sport a titré que « Luis Enrique avait toujours eu raison ».

Mbappé est attendu dans les prochaines semaines avec l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2026, compétition qui débute en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique.