Le gouvernement malien a interdit les Organisations Non Gouvernementales financées ou portées par la France. L'annonce a été faite par le pouvoir ce lundi 21 novembre. Il y a inclu les organisations humanitaires qui exercent sur le territoire malien. Cette décision est prise dans la ligne droite de la dégradation des relations entre les deux pays depuis plus d’un an. Le Mali répond ainsi à la suspension par la France de son aide au développement en direction du pays. Nouvelle étape dans l'escalade des relations entre les deux pays.

La France et le Mali sont en lune de fiel. Le désamour est profond. Dans la foulée, le gouvernement a publié un communiqué qui interdit d'activités toutes les ONG et organisations humanitaires financées par la France. «Le gouvernement de la transition décide d’interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l’appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire », indique le communiqué. Le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, justifie cette décision par la décision de la France de suspendre son aide publique au développement. Elle a néanmoins maintenu son aide humanitaire et des soutiens à des organisations de la société civile maliennes. Mais le gouvernement malien n'en veut pas et rejette ces financements français en dénonçant des « allégations fantaisistes et un subterfuge destiné à tromper et à manipuler l’opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d’isolement du Mali ».

C'est une multitude d'ONG qui font les frais de cette décision. Elles œuvrent dans les domaines de la santé, de l’alimentation ou de l’éducation. Le Mali est en crise depuis 2012 face aux exactions des djihadistes. Le pays était alors soutenu par la France qui y avait envoyé un contingent de soldats pour le libérer des terroristes. Chose qui n'a pas été faite après plusieurs années de présence sur le sol malien et des mois de tensions entre les deux pays. Depuis un an, le Mali et la France sont en froid avec le retrait de la force française. Les ONG s'inquiètent et rappellent que 7,5 millions de Maliens avaient besoin d’assistance, « soit plus de 35 % de la population ».