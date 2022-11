Une femme bigame a été larguée par son petit-ami pour sa tricherie. Et pourtant Wayne Harper avait accepté Emily Horne dans sa vie bien qu'elle était mariée à 5 hommes. Il n'a pas été gêné par ce statut de sa petite amie. C'est lorsqu'il a découvert qu'elle le trompait qu'il a décidé de rompre. Emily Horne est sous le coup de deux condamnations pour bigamie. La première fois en 2004 et une seconde fois en 2009.

Wayne Harper avait accordé une seconde chance à Emily Horne de vivre une nouvelle vie de couple. Il l'avait fait aménager chez lui avec toute sa famille. L'homme était prêt à la soutenir dans son procès pour bigamie car pour lui, le passé ne comptait plus. Le petit-ami de la Bigamiste n'a pas été déconcerté par ses 5 maris. Wayne Harper et Emily Horne se sont rencontrés à l'hôpital dans une situation où chacun était alité. L'homme se remettait d'un accident de vélo et la femme d'une opération mineure.

Après cette rencontre, les deux se sont mis en couple mais l'homme ignorait sa situation de bigamie et l'a appris plus tard. «Elle m'a dit qu'elle était bigame quelques semaines après notre rencontre. Elle m'a aussi dit qu'elle avait fait des films pour adultes et j'en étais un peu abasourdi. Mais je peux comprendre pourquoi elle n'a pas voulu me dire tous les détails sanglants », a-t-il déclaré. Il a déclaré l'avoir hébergée parce qu'elle n'avait nulle part où rester après son séjour à hôpital. Emily Horne âgée de 43 ans, se défend de l'avoir séduite "On aurait difficilement pu me traiter de séductrice, compte tenu de l'état dans lequel nous étions tous les deux".

Elle a confirmé s'être mise avec lui. "Environ quatre semaines après que je l'ai rencontré, quand il est devenu évident qu'il y avait une possibilité que je puisse faire partie de sa vie, je lui ai dit, et j'ai un passé qui va te faire fuir ! Mais Wayne accepte que tout le monde ait un passé." Mais la relation entre les deux s'est envenimée lorsque Wayne Harper a découvert qu'Emily Horne le trompait. Il l'a larguée automatiquement. Emily est condamnée à deux reprises. La première fois pour bigamie en 2004 et la seconde fois en 2009. La britannique a épousé un total de cinq maris sans divorcer légalement d'aucun d'entre eux. Elle a connu son premier mariage en 1996 avec Paul Rigby. Elle a ensuite épousé respectivement Sean Cunningham, Simon Thorpe, Chris Barrett et James Matthews.