Au Maroc, un infirmier retraité français, en tourisme dans le pays, est soupçonné d'avoir donné la mort à ses deux enfants. Il aurait ensuite tenté de se suicider. En effet, le corps des deux enfants (9 ans et 13 ans) ont été retrouvés dans un hôtel de Marrakech près de leur père, lui même dans un état comateux. il a été transporté dans un hôpital pour les soins. La police marocaine a ouvert une enquête. Sous la supervision du parquet, les enquêteurs devront "élucider les causes et circonstances d'une tentative de suicide d'un touriste français, de 72 ans soupçonné d'avoir commis un homicide avec préméditation en injectant à ses deux enfants mineurs une substance suspecte".

Des seringues médicales usagées et une lettre manuscrite

C'est du moins ce qu'indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) marocaine. En effet, dans l'hôtel, des seringues médicales usagées et une lettre manuscrite. Les corps des deux enfants, ne présentaient pas de traces de violence et de résistance. Le même constat a été fait sur le corps de leur père. Une autopsie est en train d'être faite. Pour les besoins de l'enquête, l'ex-femme du septuagénaire a déjà été auditionnée par la police judiciaire du Maroc. Les enquêteurs devront découvrir ce qui a pu pousser cet homme à tuer ses deux enfants, ou s'il est innocent.

Notons que les faits d'infanticide, suivis du suicide du père, auteur du crime, ne sont pas rares. L'année dernière, un médecin sénégalais Dr Falla Paye avait tué ces 4 enfants avant de mettre fin à ses jours. Il a posté sur la toile, un message décrivant le calvaire qu'il estime avoir vécu auprès de son ex, qu'il voulait à tout prix punir. Une ex qu'il juge « orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice, et malhonnête », une femme qu'il dit avoir servi, alors qu'elle se servait de lui. Autant de raisons qui semblent avoir poussé l'homme à commettre un acte aussi difficile à imaginer.