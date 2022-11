Melinda Gates serait en relation plus d'un an après sa séparation d'avec Bill Gates. L'ex-épouse du patron de Microsoft est régulièrement aperçu aux cotés de l'ancien journaliste Jon Du Pré. Les deux feraient des sorties ensemble pour des occasions de visite ou de voyage. L'histoire entre les deux a été révélée par le média TMZ. Melinda Gates se remet en couple après avoir quitté Bill Gates en août dernier. Le TMZ a révélé au grand jour là révélation entre la philanthrope et l'ancien journaliste de Fox News, Jon Du Pré.

Selon le média, les deux sortent ensemble depuis quelques mois. L'ex-femme de Bill Gates qui a été très peu vue en public depuis le divorce est régulièrement aperçue avec son nouvel amoureux. TMZ rapporte qu'ils ont été vus lors d'un match des Nets et des Celtics en avril. Ensuite poursuit le média, les deux et certains membres de leurs familles ont récemment visité Pelican Hill, l'hôtel 5 étoiles de Newport Beach.

On en sait plus sur l'histoire de la rencontre entre Melinda Gates et Jon Du Pré. Mais l'homme est un ancien journaliste spécialiste des communications stratégiques qui cumule 35 ans d'expérience dans les médias et la communication. Il a été correspondant de télévision pour Fox News Channel à la fin des années 90 et au début des années 2000. De son côté, Melinda Gates, ex-épouse de Bill est une richissime femme qui est connue dans la philanthropie. Les deux semblent bien s'entendre selon TMZ mais ils n'ont pas encore d'annonces sur le statut de leur relation.