L’ancienne première dame des Etats-Unis, va bientôt rendre disponible pour les femmes son tout nouveau livre baptisé « The Light We Carry ». Il s’agit d’un ouvrage qui aborde les manifestations de la ménopause. En prélude à son prochain lancement, elle dévoile les effets de ce mal réservé à la gent féminine. C’est lors d’une interview qu’elle a accordé au magazine ‘’People’’ que Michelle Obama partage son expérience.

Se confiant aux confrères, l’épouse de Barack Obama a déclaré qu’elle a aussi souffert comme toutes les femmes des conséquences de la ménopause. D’après elle, il n’existe pas assez d’informations sur ce sujet et il n’est souvent pas aisé de la traverser. Revenant sur son exemple, elle explique qu’elle n’a pas été victime de tous les symptômes majeurs de ce mal qui s’avèrent être surtout les sauts d’humeur. En revanche, elle affirme qu’elle n’a pas pu éviter la prise de poids qu’entraine la ménopause.

Gérer facilement la ménopause

Par ailleurs, pour aider ses pairs à bien gérer ce mal qui apparaît souvent au-delà de 50 ans et même bien avant chez certaines, Michelle Obama a décidé de mettre à la disposition des femmes des secrets relatifs à la ménopause et jusque-là inconnus ou rares. A travers son message, elle avoue qu’il y a beaucoup de choses que celles qui souffrent de ce mal ignorent. Son ouvrage vient donc pallier à ce manque d’informations et en se l’appropriant, les femmes vont pouvoir gérer facilement ce moment de leur vie qui s’impose à elles.