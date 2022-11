13 ans déjà que le roi de la Pop Michael Jackson a tiré sa révérence mais même après sa mort, il continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Actuellement, c’est une affaire de confiscation de biens dérobés au domicile de la star qui est revenue au-devant de la scène. Pour réclamer la restitution, sa succession a décidé d’entamer une procédure judiciaire. Les biens seraient estimés à un million de dollars.

Selon les informations rapportées par le site Dailymail, la succession pointe du doigt Jeffre Phillips, fiancé de la sœur de Michael Jackson à l’époque, d’être responsable des biens volés. Il aurait profité des moments de tristesse des membres de la famille pour s’approprier les biens de l’artiste juste après sa mort. D’après la version des faits signalée par les plaignants dans un document juridique, il aurait séjourné de façon illégale dans sa propriété construite dans un quartier luxueux de Los Angeles pour mettre son plan à exécution. Il a notamment pris des disques durs, des ordinateurs portables, des iPod, des CD, des DVD et des vidéos de concerts inédites.

Plusieurs articles volés

Alors que les proches du défunt soupçonnaient l’ex fiancé depuis peu d’être impliqué dans cette affaire de vol, ils l’ont récemment surpris en train d’essayer de vendre un article dérobé puis l’ont ensuite empêché d’arriver à ses fins. En plus de ceux cités plus haut, Jeffre Phillips a également confisqué les notes manuscrites du défunt avec ses paroles de chansons de même que ses ordinateurs personnels. Il a également pris des cassettes, un album photo et bien d’autres effets personnels de l’artiste.