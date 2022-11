L’adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji en service à l’inspection générale d’Etat et le sergent Fulbert Sambou, agent de la direction des renseignements militaires n'ont plus donné des signes de vie depuis une semaine. Ils s'étaient rendus en pêche le samedi 19 novembre dernier au large du Cap Manuel qui se situe à la pointe sud de la presqu’île du Cap-Vert au Sénégal, et plus jamais ils n'ont été retrouvés

Selon les médias locaux, un corps en putréfaction a été retrouvé dans la soirée du mercredi dernier. Il s'agirait de celui du sergent Fulbert Sambou. Cependant, il n'est pas possible d'effectuer l'autopsie, à cause du niveau de dégradation de ce corps. Après quelques jours d'investigations entamées par toutes les unités compétentes du pays, dont la Brigade Prévôtale de la Gendarmerie Nationale en charge des enquêtes dans ce dossier, les soldats du feu et la Marine Nationale immédiatement après le signal de la disparition des deux gendarmes, les recherches se poursuivent afin de retrouver l’adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji et pour que la lumière soit faite sur les circonstances de leur disparition.

En effet, au début les recherches, une équipe de la Brigade Prévôtale de la Gendarmerie Nationale s'est rendue sur les lieux pour le constat d'usage. La géolocalisation des deux disparus a permis de localiser chacun d'eux à hauteur des falaises rocheuses du Cap Manuel. À cet endroit, il a été retrouvé un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures qui appartiennent aux disparus.